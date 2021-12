A Martina Franca l’ottava edizione del “Premio Generosità”

Torna il “Premio Generosità” la cui cerimonia di consegna si terrà, alle ore 17.30 di sabato 11 dicembre, presso la Sala Consiliare di Palazzo Ducale a Martina Franca; la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Martina Franca.

Giunto all’ottava edizione, il “Premio Generosità” viene consegnato alle persone che, segnalate dalle associazioni aderenti al CAV (Coordinamento Associazioni di Volontariato), durante l’anno si sono rese protagoniste di un’azione concreta di particolare generosità nei confronti delle stesse organizzazioni di volontariato: da atti di donazione alla messa a disposizione di competenze, tempo ed energie.

Annunciando la manifestazione Gianni Genco, presidente del CAV (Coordinamento Associazioni di Volontariato), ha spiegato che «il premio è un riconoscimento dal valore altamente simbolico: consiste, infatti, in una targa realizzata con materiale povero, un pezzo di legno su cui è apposta una tela fissata con quattro chiodi. Ogni targa è registrata e, oltre a riportare il nome della “Persona Generosa”, è anche numerata affinché non si perda mai la memoria delle persone che hanno aiutato ad aiutare».

«La targa – ha poi detto Gianni Genco – reca il logo della Casa del Volontariato di Martina Franca, una lumaca scolpita e realizzata dall’artista Letizia Battaglia: il guscio rappresenta una casa che, oltre ad avere un valore in sé, è vitale perché è “abitata” da tante associazioni di volontariato, una casa di fondamentale importanza perché accoglie energie e azioni utili per l’intera collettività: da qui il motto “Insieme per Agire” della Casa del Volontariato».

Quest’anno il CAV Martina Franca ha istituito, oltre al tradizionale Premio Generosità, il nuovo riconoscimento “Premio Bontà…Buono come il Pane” che sarà conferito ai titolari dei Panifici che, ogni mercoledì sera, da anni donano il pane e i loro prodotti affinché i volontari del CAV li distribuiscano alle famiglie in difficoltà.

Quest’anno “Premio Bontà…Buono come il Pane” sarà consegnato a Panificio Hansel e Gretel, Panificio Sant’Andrea di Caraviello Angelo, Panificio “Gran Forno Mola”, Panificio “Forneria 58”, Panificio Angelini di Oronzo Angelini, Panificio Spiga d’Oro, Panificio La Bottega Del Pane, Panificio S. Pietro di Palmisano Martino, Panetteria S. Lorenzo, Forno San Paolo, Panificio Santo Stefano, Panetteria “L’Arte del Pane” da Gianni, Antico Panificio San Martino.

Questi invece sono i 22 Premio Generosità che saranno consegnati nel corso della serata, presentata da Lucia Aquaro, responsabile delle pubbliche relazioni del CAV:

.L’università dell’Età Libera premia il dott. Claudio Fragnelli (dottore commercialista);

.L’Associazione Trapiantati Organi premia il dott. Giovanni Sallustio (medico-urologo);

.Cittadinanzattiva/Tribunale per i Diritti del Malato premia la dott.ssa Giuseppina Mingolla (direttrice della Farmacia del Presidio Ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca);

.L’Associazione Integrazione Diversamente Abile premia sig.ra Grazia Pulito (presidente AIDA);

.La Pro Loco Martina Franca premia il rag. Pietro Vito Chirulli (Amministratore unico della Serveco SRL);

.L’Associazione Castrum Martinae premia il Maestro Benvenuto Messia (socio onorario dell’Ass.ne Castrum Martinae);

.L’Associazione Gli Angeli dei Randagi ODV premia la prof.ssa Paola Caputi Jambrenghi (socia ordinaria dell’Ass.ne Angeli dei Randagi ODV);

.L’Associazione Volontaria di Soccorso “San Giuseppe” premia il sig. Giuseppe Olivieri (socio volontario dell’associazione);

.L’Associazione Moto Club San Martino-Motosoccorso premia Vincenzo Turrisi, Vice Ispettore presso Polizia di Stato/Commissariato Martina Franca e Floriano Salamida, Assistente Capo Coordinatore presso Polizia di Stato/Commissariato Martina Franca;

.Il Gruppo Di Volontariato Vincenziano premia la sig.ra Rosa Carriero (ex presidente del GVV, attuale vicepresidente);

.L’Associazione “Amici Della Sicurezza Terra Delle Gravine” Mottola premia il sig. Antonio Bello (imprenditore edile e volontario)

.L’Associazione Emervol Manduria ODV premia alla memoria il sig. Giuseppe Maggi (infermiere e volontario);

.La Lega Consumatori Puglia premia il sig. Giuseppe Ruggieri (presidente della Società Cooperativa Titanium Multiservice);

.L’Associazione Riuniti per Caso premia la sig.na Rossella Aquaro (corista e socia sostenitrice dell’associazione);

.L’associazione Federconsumatori Provinciale Taranto premia l’avv. Giovanni Cianci (volontario);

.Il Comitato Provinciale per Unicef Fondazione Onlus di Taranto premia il prof. Pietro Clemente (volontario attivo del Comitato Provinciale Unicef di Taranto);

.L’associazione Pubblica Assistenza AR-27-Sermartina premia la dott.ssa Grazia Rita Fragnelli (Responsabile sanitaria hub vaccinale Martina Franca);

.Il Direttivo del Cav Martina Franca premia Padre Beniamino Arsieni;

.Il Direttivo del Cav Martina Franca premia il capitano Arturo Boccuni (comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Martina Franca);

.Il Direttivo del Cav Martina Franca premia l’Avv. On. Gianfranco Chiarelli, Commissario straordinario Camera di Commercio di Taranto;

.Il Direttivo del Cav Martina Franca premia il sig. Ruggiero Lionetti (titolare dell’azienda “dal Pastaio”);

.Il Direttivo del Cav Martina Franca premia alla memoria il giornalista dott. Paolo Aquaro.

