Segnalazione di interruzione rete per la palazzina Asl Taranto di Viale Magna Grecia

Già da qualche giorno, la palazzina Asl Taranto sita in viale Magna Grecia 418 è completamente isolata sia per quanto riguarda le linee telefoniche che per i collegamenti della rete intranet e Internet. La struttura ospita il Dipartimento di Assistenza Riabilitativa (DART) e l’ambulatorio vaccinale.

Non è possibile, pertanto, comunicare con gli operatori sanitari per effettuare prenotazioni di vaccinazioni al numero dedicato 099 7786234 o per spostare appuntamenti.

Non vi sono ancora ancora indicazioni circa i tempi di ripristino delle linee danneggiate.

La Guardia Medica, presente nello stesso edificio, è invece dotata di linea telefonica autonoma.

