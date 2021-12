Pelillo al San Cataldo, Oddati: “Designazione naturale”

“Ritengo semplicemente naturale l’indicazione di Michele Pelillo come commissario dell’azienda ospedaliera San Cataldo”. Nicola Oddati, commissario provinciale del Pd di Taranto commenta così la decisione del Presidente Emiliano.

“Naturale perché – prosegue Oddati – proprio Pelillo ha vissuto in prima persona, da assessore regionale al bilancio, il momento in cui quel progetto è nato e pian piano è diventato realtà fino ad essere oggi materialmente sotto gli occhi di tutti i cittadini. Una struttura che cresce e prende forma ogni giorno di più e che, insieme all’avvio della prestigiosa Facoltà di Medicina, proietta Taranto verso un’offerta sanitaria più completa e organizzata. Un nosocomio che, per la prima volta nel tarantino, offrirá tanti posti letto e reparti specializzati. Una risposta vera e tangibile ai bisogni della comunità jonica”.

“A Michele Pelillo quindi conclude Nicola Oddati – i miei sentiti auguri di buon lavoro”.

Correlati

Commenta l'articolo: