Fissata al 2 maggio 2022 l’ultimazione dei lavori dell’ospedale San Cataldo

A che punto è la costruzione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto? Quando è previsto il suo completamento? A fare il punto della situazione sulla struttura è il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD) che rende noto quanto emerso nel corso delle specifiche audizioni svoltesi in Commissione Bilancio.

“Il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione è il 2 maggio 2022. Da contratto – spiega Di Gregorio – il completamento era fissato al 24 gennaio 2022, dopo 399 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Lo slittamento è dovuto al gran caldo della scorsa estate che ha imposto la sospensione delle attività tra le 10 e le 17, anche in virtù della specifica ordinanza della Regione Puglia (la n. 182 del 26.06.2021), a tutela dei lavoratori”.

“Nonostante ciò – aggiunge il consigliere regionale – risultano emessi 9 stati di avanzamento lavori per complessivi 44,4 milioni di euro, pari a circa il 52% dei lavori. L’importo complessivo, contrattuale ammonta a 122,3 milioni di euro di cui: 119,7 per lavori a corpo (derivanti dall’applicazione del ribasso d’asta del 24,747% sull’importo lordo dei lavori di progetto pari a 159.097.924,50 euro); 2,6 milioni per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso). Sul cantiere, in media sono presenti circa 330 unità lavorative che operano su più turni. I lavori proseguono anche di notte con circa 70 maestranze impegnate nelle varie lavorazioni. Circa 50 sono tecnici ed assistenti presenti in cantiere, mentre finora per l’esecuzione dei lavori sono state autorizzate 33 imprese”.

Di Gregorio, inoltre, informa che sono in corso una serie di varianti rispetto al progetto originario. “Le modifiche sono migliorative – spiega l’esponente dem – e riguardano prevalentemente l’implementazione e l’integrazione degli impianti tecnologici finalizzate alla prevenzione e al contenimento degli eventi pandemici e delle infezioni ospedaliere in genere. Sono stati chiesti anche 20 posti aggiuntivi (rispetto al progetto originario) nel reparto di rianimazione”.

Il consigliere regionale offre anche il dettaglio dei lavori effettuati: “Completati gli allacciamenti dell’energia elettrica, idrici e del gas metano per l’alimentazione del Nuovo Ospedale. E’ stato recentemente ultimato l’ultimo tratto dell’allacciamento fognario alla rete di Taranto. Sono stati svolti nell’ultimo periodo gli incontri con gli Enti (energia elettrica, metano e fonia/dati) al fine di definire le posizioni e la realizzazione dei punti di fornitura (armadi e opere accessorie). È in progress da parte del Comune di Taranto l’attività progettuale della fermata presso il Nuovo Ospedale San Cataldo della linea del Bus Rapid Transit (BRT), sulla base di quanto indicato dalla ASL di Taranto e dai Progettisti del Nuovo Ospedale San Cataldo. Sono in fase di completamento i lavori edili dei diversi corpi di fabbrica che compongono il nuovo ospedale”.

“Ritengo utile condividere queste informazioni – spiega Di Gregorio – perché il nuovo Ospedale San Cataldo è un’opera di vitale importanza per il territorio ionico. Quando si utilizzano e si amministrano risorse pubbliche deve prevalere il principio della massima trasparenza. I cittadini hanno il diritto di sapere e come consigliere regionale è mio dovere esercitare funzioni di verifica e controllo sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei costi e dei tempi programmati”.

