“Bibliotecando nel quartiere” con il volontariato

Tre organismi del terzo settore locale uniti per promuovere la lettura e sensibilizzare la comunità ai valori del volontariato, quali la solidarietà, l’integrazione, la gratuità e la collaborazione intergenerazionale. L’ADVI “Contro le Barriere”, l’ANTEAS provinciale di Taranto e la FIDAS – DOSNI Taranto promuovono l’iniziativa “Bibliotecando nel quartiere”, realizzata nell’ambito delle “Idee di rete per … promuovere il volontariato 2020/2021”, azione promossa dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto. Attraverso due presentazioni di altrettanti volumi con gli autori, con info e prenotazione al 340.5068873 (obbligatorio Green Pass), “Bibliotecando nel quartiere” intende stimolare adulti e ragazzi alla lettura e alla riflessione, promuovendo anche il confronto su temi del mondo del volontariato.

La prima si terrà presso l’Istituto “Liside” di Taranto, alle ore 11.00 di venerdì 10 dicembre, con la presentazione del libro “Stirpe e vergogna” da parte dell’autrice Michela Marzano, una delle grandi protagoniste nel panorama culturale italiano: filosofa, accademica, politica e saggista italiana, dal 2013 al 2017 è stata parlamentare della Camera dei Deputati. In “Stirpe e vergogna”, tra romanzo e memoria, partendo dalla casuale scoperta di alcuni certificati anagrafici, si ritrova a ricostruire la vita e la personalità di un nonno sempre ammirato, ma che all’improvviso si rivela essere un fascista della prima ora… Il passato esige così un’elaborazione che, tramandandosi di generazione in generazione, presenta un conto finale da pagare. Il confronto con i giovani studenti sarà di stimolo per soffermarsi sulla storia di una generazione che annovera edificanti esperienze, ma anche funeste tragedie, per non dimenticare e, soprattutto, per non incorrere negli stessi errori del passato.

La seconda si terrà, alle ore 10.00 di lunedì 13 dicembre, presso la Biblioteca “Acclavio” di Taranto, con la presentazione del volume “Oltre i limiti meravigliosa…mente. Quando l’eccezionalità diventa normalità”; l’evento sarà impreziosito dalla testimonianza in sala del campione paraolimpico Leonardo Melle. Sarà il Dott. Francesco Manfredi, noto medico specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina fisica e riabilitazione, a presentare questo volume che ha curato, un’opera in cui sono protagoniste persone che hanno raggiunto obiettivi straordinari nonostante la loro disabilità, o altre che hanno messo a disposizione la loro professionalità e le loro competenze per dare vita a qualcosa che va oltre l’ordinario, qualcosa di straordinario.

