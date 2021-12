Miss Italia, la Puglia in gara con una martinese

Sarà una martinese a rappresentare la Puglia tra le 20 ragazze più belle del Paese a Miss Italia 2021. Alta un metro e 74, castana e occhi azzurri, la modella Denise Angelini, nata e residente a Martina Franca, in provincia di Taranto, oggi pomeriggio ha avuto il responso dopo aver partecipato il 28 novembre scorso a Roma alle prefinali nazionali del concorso di bellezza più longevo e ambito d’Italia, quello di Patrizia Mirigiliani.

La concorrente martinese è stata selezionata in zona Cesarini durante l’ultima tappa organizzata dall’agenzia “Parole e Musica” dello storico agente regionale del concorso Mimmo Rollo, scomparso prematuramente qualche settimana fa, che nel 1999 scoprì l’unica miss Italia pugliese, la foggiana Manila Nazzaro, e di sua moglie Lidia Morelli e dall’altra società esclusivista del concorso in Puglia, la “Ifm” di Michele Montemurro.

Nella tappa svoltasi il 14 novembre scorso a Taranto al Teatro Fusco, Denise ha conquistato la fascia regionale di Miss Be_much Puglia che le ha consentito di accedere prima alle prefinali nazionali e oggi alla finalissima. Non si sono qualificate per la finale ma risultano tra le ragazze più belle dell’anno per Miss Italia le 21enni di Bari Francesca Aurora Miolla, miss Puglia 2021 e Annachiara Quarto, miss Eleganza Puglia; Veronica Corrente, 19 anni, di Grottaglie (Taranto), miss Sorriso Puglia; Rosalba Sportelli, 22 anni, di Castellana Grotte (Bari), miss Rocchetta Bellezza Puglia; Giulia Russo, 21 anni, di San Giovanni Rotondo (Foggia), miss Miluna Puglia; Swami Dinoia, 21 anni di Barletta (Bat), miss Sport Puglia; Gaia Falchetti, 19 anni, di Cerignola (Foggia), miss Cinema Puglia.

Correlati

Commenta l'articolo: