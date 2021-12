Pubblicati ammessi profili Autisti – selezione personale bandi 2020

Selezione per il reclutamento di personale di Kyma Ambiente: in merito ai bandi pubblicati nel 2020, le cui procedure sono riprese dopo la sospensione causa Covid, si comunica che sul sito internet aziendale, a questo link www.amiutaranto.it/index.php/avvisi-pubblici/224-avviso-pubblico-verbali-per-l-assunzione-a-tempo-indeterminato-di sono stati pubblicati gli elenchi di ammessi e non ammessi alle selezioni per assunzioni full time e a tempo indeterminato per “n.10 autisti di autoveicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente categoria C”.

Gli elenchi sono stati pubblicati a completamento del soccorso istruttorio. In seguito verranno comunicati il diario delle prove, con data, luogo e modalità per espletare le procedure concorsuali.

In merito alla selezione per “Operatore ecologico”, vista la grande mole di domande pervenute e gli alti numeri di posti messi a concorso, gli elenchi di ammessi e non ammessi verranno pubblicati successivamente.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, si informano i candidati che, eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti al numero telefonico 099.4738651, attivo dalle ore 9:00 alle 13:00 fino al prossimo 14 dicembre o al seguente indirizzo email: concorsi@amiutaranto.com

