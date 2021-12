Il 4 dicembre nuovo Forum de “Il cantiere delle idee”

Un nuovo forum del comitato civico “Il Cantiere delle Idee” si terrà il prossimo 4 dicembre alle ore 18:00 presso l’Auditorium della chiesa San Francesco De Geronimo in Piazza Mons. Russo nel quartiere “Tamburi” di Taranto. Nel corso dell’evento, moderato dalla giornalista Annagrazia Angolano, sarà focalizzata l’attenzione su progetti che riguardano la qualità della vita della popolazione che abita nelle periferie del capoluogo ionico.

L’appuntamento – coordinato dal Sen. Mario Turco, originario proprio del quartiere Tamburi – avrà l’obiettivo di dimostrare che è possibile emergere e realizzarsi anche in contesti sociali complessi come quelli vissuti da tanti giovani di Taranto, grazie al supporto educativo e al sostegno morale fornito dalle organizzazioni della società di mezzo.

Durante il pomeriggio verranno presentati cinque progetti virtuosi di supporto ai giovani in difficoltà: Comunità “Airone”; La Nostra Scuola; Il Museo dei Bambini; La Scuola in Strada; Progetto MGP. Dopodiché, sarà lasciato spazio alla rubrica “Loro ce l’hanno fatta”, che include due talk durante i quali interverranno l’ex calciatore Francesco Montervino in “Una vita da capitano” e l’imprenditore Angelo Varvaglione in “Il mondo in una bottiglia”.

A seguire saranno accolti gli spunti di riflessione forniti dai partecipanti.

L’incontro è aperto al pubblico e si terrà nel rispetto della vigente normativa anti-Covid.

Correlati

Commenta l'articolo: