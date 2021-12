Un’artista pugliese “opening act” di Andrea Chimenti

Cresce l’attesa per l’unica tappa in Puglia del tour di Andrea Chimenti, tra i fautori del rock italiano ed esponente di spicco della new wave anni ’80. L’artista si esibirà sul palco del teatro comunale Fusco di Taranto domenica 5 dicembre alle ore 21:00 portando i brani del suo nuovo disco «Il Deserto La Notte Il Mare», oltre a un ricco repertorio dei suoi più grandi successi.

Dal 1983 come frontman dei Moda, fino alla sua brillante carriera da solista. A consolidare la mission finalizzata alla promozione dei talenti del territorio, l’associazione culturale altramusicalive, che cura l’organizzazione della data tarantina di Chimenti, ha scelto di regalare al pubblico un’apertura di serata inedita. Infatti, prima del cantautore romagnolo, si esibirà Melga, giovane artista originaria di Massafra, che sarà l’opening act di un appuntamento musicale imperdibile. Gaia Costantini, in arte Melga, si è formata nell’istituto musicale Paisiello di Taranto e ha da subito iniziato la sua carriera artistica.

Ha calcato palchi nazionali e vanta al suo attivo oltre 150 concerti. Il suo singolo “Dicono che sono pazzo” è arrivato in finale al premio De André 2021 e nello scorso mese di maggio è uscito il suo ultimo brano “Dolce Universitaria”. Melga inoltre si è aggiudicata il premio “Road to MEI” e proprio sul palco di Musica Emergente Italiana ha incontrato Andrea Chimenti, che si apprestava a ricevere il Premio alla Carriera.

INFO BIGLIETTI: Per assistere al concerto di Andrea Chimenti è necessario essere muniti di Green Pass e durante l’evento verranno rispettate tutte le normative anti Covid. I biglietti sono acquistabili in prevendita su www.liveticket.it/altramusicalive al prezzo di 14 euro, con scelta del posto numerato, più il costo di prevendita e al botteghino del Teatro comunale Fusco, aperto solo la sera dell’evento a partire dalle ore 17:30. Per tutte le informazioni, è possibile inviare una email a info@altramusicalive.com. L’evento gode del patrocinio del Comune di Taranto e del sostegno di Smartarreda srl, Graphilandia srl e Medvet srl.

