La “Carovana della prevenzione” fa tappa a Maruggio

La Carovana della prevenzione di Komen Italia fa tappa nel Comune di Maruggio il 2 dicembre 2021 per offrire esami diagnostici gratuiti di senologia, ginecologia e consulenze di nutrizione rivolte a donne in difficoltà socio-economica al di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale.

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute.

La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale. Grazie a Unità Mobili ad alta tecnologia, la Carovana percorre l’Italia offrendo gratuitamente alle donne numerose attività di promozione della salute femminile: esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche di prevenzione secondaria di altre patologie femminili, laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione.

“Il 2021 ci vede in prima linea per contrastare i ritardi che la pandemia ha causato sugli esami diagnostici, dichiara Linda Catucci, presidente Comitato Regionale Puglia di Komen Italia. Nell’ultimo anno infatti oltre 2 milioni di donne non hanno potuto svolgere i regolari controlli e moltissime riceveranno una diagnosi in uno stadio più avanzato e più difficile da curare. È un’emergenza nell’emergenza che possiamo contrastare solo grazie al sostegno dei partner e dei donatori di Komen Italia e all’impegno dei medici e volontari.”

“Siamo felici di poter contribuire, con l’iniziativa della Carovana della Prevenzione, al mantenimento dello stato di salute della nostra comunità. E lo siamo ancora di più perché questa iniziativa è dedicata alle donne del nostro paese, che troppo spesso a causa dei tanti impegni a cui le sottoponiamo trascurano il proprio stato di salute. Prevenire è l’unico modo per non incorrere in brutte sorprese e siamo certi che moltissimi apprezzeranno questa bella iniziativa prenotando una visita specialistica da effettuare durante le giornate dell’evento”, queste le dichiarazioni del dott. Adolfo Alfredo Longo, sindaco del Comune di Maruggio.

“Sensibilizzare sul tema della prevenzione e ribadire l’importanza della diagnosi precoce è fondamentale nella lotta contro i tumori. Questo è l’obiettivo che ci poniamo come Amministrazione costruendo una rete di collaborazione sul territorio con iniziative come questa, per diffondere la cura della prevenzione e investire sull’informazione.” Dichiara Stefania Moccia, assessore alle politiche della Salute del Comune di Maruggio. La tappa è svolta con il contributo del Comune di Maruggio e nel pieno rispetto delle vigenti normative di contrasto alla diffusione del Covid-19.

