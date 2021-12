Ecologistic spa. Elezioni bis: conferma per Usb

La doppia elezione delle rappresentanze sindacali all’interno dello stabilimento ginosino Ecologistic Spa é servita all’Unione Sindacale di Base per confermare quanto già manifestato dai lavoratori durante le prime elezioni. Anzi Usb incassa un risultato in più: rispetto alle prime consultazioni guadagna un rls. Sono dunque due rsu usb su quattro e

due rls su due. Un seggio è andato alla Cgil ed uno alla Cisl, n.p. la Uil.

Sono 78 voti a favore della nostra organizzazione sindacale su 127 votanti. Eletti Giannuzzi Domenico rsu/rls

Rucci Francesco rsu/rls.Un particolare ringraziamento ai lavoratori della Ecologistic che non hanno.esitato ad esprimere un voto chiaro a favore dell’Unione Sindacale di Base, riponendo così fiducia nella stessa. Va detto che evidentemente questa volta, gli interessi in gioco erano tanti e tali da far intervenire l’Ispettorato del Lavoro, poi arrivato al punto di annullare elezioni regolari senza motivazione alcuna. Fatto questo mai avvenuto prima.

Tutto questo però non ha fermato i lavoratori della Ecologistic, che hanno mostrato determinazione, esprimendo, anche con maggiore forza rispetto alla prima elezione, la propria volontà. Usb augura buon lavoro non solo ai propri delegati ma anche a quelli delle altre sigle sindacali affinché gli interessi dei lavoratori siano sempre assolutamente tutelati.

Nota di Egidio Murciano e Federico Cefaliello (USB).

