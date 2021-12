Assemblea dell’Ordine Avvocati approva Bilancio di previsione 2022

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Taranto ha adottato all’unanimità il Bilancio di previsione per l’annualità 2022, un importante strumento contabile.

Il Tesoriere, l’Avvocato Francesco Tacente, ha sottolineato come grazie a una oculata gestione oculata dell’Ordine, con una forte riduzione della spesa e al recupero di morosità, è stato possibile prevedere per il prossimo anno la riduzione del 10% circa della cosiddetta “Tassa di stazionamento”, l’iscrizione all’Ordine.

Come ha ribadito in assemblea il Presidente Avvocato Antoniovito Altamura, è la prima volta nella storia dell’Ordine degli Avvocati di Taranto viene applicata una riduzione della Tassa di stazionamento, un risultato contabile ancora più ragguardevole in quanto ottenuto sostenendo i costi per garantire la sanificazione dei locali e la fornitura al personale dei Dispositivi di Protezione Individuale, un periodo pandemico in cui – ha sottolineato il Presidente Antoniovito Altamura, l’Ordine non è stato chiuso al pubblico per un solo giorno!

Nel Bilancio è stato previsto un ulteriore potenziamento della informatizzazione dei servizi a favore degli Avvocati, come la presentazione di istanze e la richiesta di certificati, con piattaforme “user friendly” in linea con la digitalizzazione indicata dalle norme per ridurre il contagio Covid-19.

La disponibilità di adeguate risorse, infine, ha permesso di prevedere nuovi lavori per rendere ancora più funzionali i locali della Mediazione e, inoltre, per realizzare nel Tribunale nuovi locali igienici riservati agli Avvocati.

Nella stessa seduta il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Taranto ha eletto a maggioranza Vicepresidente l’Avvocato Adriano De Franco, carica rimasta vacante per la recente elezione a Presidente dell’Avvocato Antoniovito Altamura.

