Canosa, morto il cinquantenne picchiato per aver difeso un’amica

“La morte di Damiano Bologna è una ferita che non si potrà rimarginare. Damiano si è spento stanotte dopo essere stato colpito con una mazza lo scorso 13 novembre per aver difeso una sua amica da un uomo che la perseguitava da tempo. Sono vicina ai suoi cari e alla comunità di Canosa, scossa per quanto successo. Quanto accaduto richiede una reazione forte da parte di tutta la nostra provincia, perché simili episodi toccano tutti in prima persona”. Lo dichiara la capogruppo del M5S Grazia Di Bari.

“Ringrazio gli inquirenti che hanno arrestato l’aggressore – continua Di Bari – e le persone presenti in piazza al momento del pestaggio la cui testimonianza è stata fondamentale. Dobbiamo molto all’esempio di Damiano Bologna, per questo dobbiamo tenerne vivo il ricordo e sostenere tutti coloro che non smettono di battersi contro la violenza sulle donne, contro i soprusi e gli abusi. Dobbiamo essere sempre di più a fare luce sui tanti episodi di illegalità e impunità ancora troppo frequenti nel nostro territorio. I cittadini perbene sono la maggior parte”.

