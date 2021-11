PNRR: in uscita bandi per 5 mld per edilizia scolastica, mense, palestre e asili nido

Nei prossimi giorni, presumibilmente entro due settimane, saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale nuovi bandi del Ministero dell’Istruzione. Circa 5 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verranno utilizzati per riforme ed investimenti relativi all’istruzione di ogni ordine e grado a cominciare dai più piccoli.

Ben 3 miliardi verranno investiti per asili e scuole dell’infanzia, 400 milioni per le mense, 300 milioni per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, dunque per le palestre, 800 milioni per nuovi edifici scolastici e per lavori di riqualificazione energetica, e 500 milioni per nuova costruzione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edifici scolastici.

Il Piano comprende, oltre ai nuovi ambienti per la didattica e l’edilizia, riforme e investimenti che riguarderanno gli Istituti tecnici e professionali, l’orientamento per accompagnare gli studenti nella scelta del percorso di formazione, il reclutamento e la formazione degli insegnanti, l’innovazione dei contenuti didattici.

Ne dà notizia Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto

(foto di repertorio)

