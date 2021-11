Massafra (TA): controllo straordinario del territorio effettuato dai carabinieri

Un arresto e 3 denunce a piede libero sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Massafra e finalizzato alla prevenzione repressione di reati in genere. Il Nucleo Operativo e Radiomobile e le Stazioni di Massafra, Mottola, Palagiano, Crispiano, Statte, nel corso di tale attività, hanno:

– tratto in arresto un 28enne di Mottola, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, in quanto trovato in possesso di 21 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, suddivisa in varie dosi, oltre ad un bilancino, un coltello a serramanico e vario materiale per il confezionamento. Al termine degli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa della successiva convalida;

– denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione verso terzi, un 16enne di Palagiano sorpreso con 28 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione;

– denunciato per evasione un 40enne di Statte e un 42enne di Palagiano, entrambi sorpresi al di fuori della propria abitazione, nonostante sottoposti al regime degli arresti domiciliari.

Nel medesimo contesto sono stati controllati 11 esercizi pubblici e 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari, oltre a 45 veicoli e 91 persone, sanzionando amministrativamente 12 persone per il mancato rispetto della normativa anti-covid, verificando il regolare possesso di 134 greenpass e contestando 3 violazioni al Codice della strada per un importo di 683 euro, di cui una per guida sotto l’influenza dell’alcol che comportava il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida. Infine, a seguito di perquisizioni personali e veicolari, sono state segnalate alla Prefettura di Taranto 4 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, sequestrando 2 gr. di eroina, 0.3 gr. di cocaina, 7 gr. di hashish e 2 gr. di marijuana.

