Finanza agevolata, nuove opportunità per le imprese: un convegno il 30 novembre

Si parlerà di finanza agevolata il 30 novembre dalle 15.30 nella Cittadella delle imprese di Taranto, nel corso di un convegno organizzato dalla Camera di commercio in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe. Cos’è, a chi si rivolge, quali sono i principali strumenti e quale il ruolo di Mediocredito centrale: questi i contenuti che saranno trattati dagli esperti Barbara Fabiani, Vanni Temperini e Francesca Celiberto.

Aprirà i lavori il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto, on. Gianfranco Chiarelli: «Qualche settimana fa ho anticipato che l’Ente si sarebbe impegnato in un ciclo di iniziative dedicate a credito e finanza, volte da un lato ad aumentare la consapevolezza generale del sistema territoriale rispetto alle opportunità di finanziamento dell’attività imprenditoriale, dall’altro ad informare puntualmente sugli strumenti, in modo da facilitare la scelta delle aziende.

Questo primo incontro è dedicato alla finanza agevolata e alla garanzia pubblica; seguiranno ulteriori sessioni di approfondimento anche su altri ambiti, mentre ci muoviamo per strutturare i voucher 2022 e per promuovere una cultura della “prevenzione” delle situazioni di crisi finanziaria dell’impresa. In tal senso è importante la nostra collaborazione con una banca del territorio così attiva e solida come BCC San Marzano».

Le conclusioni sono affidate a Emanuele Di Palma, Presidente della BCC San Marzano: «Da sempre l’informazione e la consulenza rappresentano una leva strategica del nostro approccio alla comunità di riferimento. Accogliamo con favore l’invito della Camera di Commercio a fare sinergia su queste tematiche, che ci consente di rafforzare il percorso intrapreso, in particolare a sostegno delle nostre imprese specie in un quadro congiunturale straordinario e non prevedibile come quello che stiamo vivendo, legato ad un’emergenza epidemiologica che non ha precedenti.

In questo senso la finanza agevolata è un segmento che intendiamo potenziare, con una struttura interna dedicata ad affiancare le aziende nei progetti di sviluppo, analizzando gli incentivi, i contributi e le misure agevolative locali e nazionali, per individuare le soluzioni di accesso al credito più adatte, garantendo assistenza al cliente durante tutto il processo necessario al loro ottenimento, utilizzo e rendicontazione.»

Modererà l’incontro il Segretario generale dell’Ente camerale, dr.ssa Claudia Sanesi. Il convegno è in presenza e gratuito ma, dati i limiti di capienza della Sala, è necessario registrarsi scrivendo a: francesca.sanesi@ta.camcom.it.

Obbligo di green pass e mascherina per tutta la durata dell’evento.

