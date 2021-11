Acciaierie D’Italia: nota FIM e FIOM su assetti di marcia

“L’Azienda in data odierna ha convocato le Organizzazioni Sindacali in merito ai futuri assetti di marcia, a seguito della fermata di Afo 4, che si fermerà i primi di Dicembre per interventi di natura straordinaria che saranno valutati durante la stessa fermata. L’azienda, secondo le prime valutazioni, ha programmato la ripartenza di Afo/4 per il prossimo 20 Gennaio.

Inoltre, a seguito della fermata di AFO/4, l’azienda ha programmato la fermata di Acciaieria 1 e ha informato che nei prossimi giorni saranno comunicati i futuri assetti dell’area a freddo, in quanto ad oggi sono in corso delle valutazioni da parte aziendale. Fim, Fiom hanno evidenziato che tale criticità impiantistica non può continuare a ricadere sui lavoratori attraverso l’utilizzo della cassa integrazione e che necessitano di un ulteriore approfondimento con le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni nel suddetto periodo di fermata.

Infatti, abbiamo sin da subito richiesto la rotazione del personale e la possibilità di smaltire le ferie residue al fine di non gravare ulteriormente sul salario dei lavoratori. Pertanto, nei prossimi giorni informeremo i lavoratori sia sugli assetti di marcia dell’area a freddo che sulle richieste delle scriventi organizzazioni sindacali.” Nota di Fim e Fiom.

Correlati

Commenta l'articolo: