I Palasport, lunedì 29 novembre ospiti di “C Siamo” (Raisport)

Lunedì 29 novembre alle 20.30, i tarantini Palasport saranno ospiti del programma “C Siamo” in onda su Raisport (canale 58). La coverband ufficiale dei Pooh è stata invitata a realizzare una clip per incoraggiare il Taranto impegnato nel posticipo contro la Juve Stabia. Nel programma condotto da Massimo Proietto, tutti gli ospiti realizzano un video a sostegno della squadra del cuore riprendendo motivi popolari e ricomponendone un testo dal punto di vista del tifoso.

I Palasport, coverband ufficiale dei Pooh, non caso riprendono uno dei motivi più celebri di Facchinetti e soci, “Chi fermerà la musica”, riscrivendone alcuni dei passaggi vocali più celebri. Testo e clip, al momento top secret, saranno svelati al pubblico televisivo poco prima della gara in programma lunedì su Raisport a chiusura della sedicesima giornata di serie C.

Il video dei Palasport è stato realizzato all’interno dello stadio Iacovone, grazie all’interessamento di Fabiano Marti, vicesindaco e assessore del Comune di Taranto. Invece di fare riprese video con smartphone, in studio o in location più o meno di fortuna, i quattro ragazzi tarantini hanno chiesto all’Amministrazione di impegnare per un’ora il manto erboso dello stadio comunale e confezionare una clip in perfetta sintonia con lo spirito della trasmissione a cura di Proietto.

«Il risultato è stato qualitativamente importante – anticipano i fratelli Claudio e Pier Giuffrida, Lorenzo Ancona e Cosimo Cinieri, i Palasport – e questo grazie al vicesindaco Fabiano Marti, che ha subito soddisfatto un nostro piccolo sogno: realizzare il video all’interno della cattedrale del calcio cittadino; speriamo, ora, che anche il risultato sportivo possa essere utile alla classifica della squadra allenata da Giuseppe Laterza».

