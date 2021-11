Capriulo: vittoria di civiltà per 7.000 famiglie della periferia di Taranto

“Pochi ci credevano, molti ci schernivano, ma dopo anni d’impegno (tutto documentato e documentabile), sofferenze, viaggi a Bari, pressioni amministrative per superare “il cavillo del giorno”, incazzature dei cittadini e per i cittadini, finalmente partono i lavori di completamente della rete idrica e fognaria di tutta la zona periferica di Talsano-Tramontone. Era il 15 ottobre del 2015 quando, stanchi delle promesse mai mantenute, il sottoscritto insieme a comitati di cittadini, organizzarono una riunione pubblica, in una sala strapiena, presso l’istituto comprensivo ” Leonardo Sciascia ” in zona Lecutrane-Talsano, alla presenza dell’allora assessore regionale ai lavori pubblici Giannini, ai tecnici dell’Autorità Idrica Pugliese, dell’AQP e tecnici comunali, in cui si rappresentò, per l’ennesima volta, che oltre 7000 famiglie della periferia orientale della città di Taranto non avevano ancora i servizi primari di acqua e fogna.

In quell’occasione l’allora assessore regionale ai lavori pubblici Giannini (poi incontrato più volte) si impegnò a reperire i fondi per finanziare tali opere: e così è stato. Stesso impegno assunse, ed anche così è stato, il Presidente Emiliano: che più volte si è interessato personalmente della questione.

Così come va citato l’impegno preso e mantenuto dal Sindaco Melucci a seguire la questione e risolvere i vari problemi comunali intervenuti; 6 anni possono sembrare tanti, ma per chi si occupa di questi lavori pubblici complessi, dall’idea alla realizzazione, sono un tempo anche relativamente breve.

Come spesso capita ora tutti a cantare vittoria. Ci fa piacere, ma se permettete la vittoria morale la sentiamo nostra e ne andiamo fieri: perchè con tenacia, caparbietà e testardaggine abbiamo convinto tecnici e politici, soprattutto regionali, che quell’investimento andava fatto; superata la lentezza burocratica di alcune strutture comunali e ministeriali in primis. Ed ora è realtà l’investimento per oltre 10 milioni di euro, per migliaia di metri di rete idrica e fognaria: che completerà la rete primaria per circa il 95% della popolazione residente tra Talsano e Tramontone.

Con vantaggi di civiltà per i cittadini ed ovviamente anche per l’ambiente: in quanto finalmente terminerà anche la pratica dei c.d. “pozzi neri” in prossimità del mare.

I lavori di tali opere dovrebbero terminare nei primi giorni del mese di maggio 2022. Noi saremo lì a verificare che tutto proceda al meglio e che si concluda nei termini.”

Lo scrive Dante Capriulo (sino a ieri Consigliere Comunale di Taranto).

