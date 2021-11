Apertura hub vaccinali 29 novembre-5 dicembre 2021

Ecco il calendario di apertura degli hub vaccinali della provincia di Taranto per la prossima settimana: l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre dalle 9.00 alle 17.00, sabato 4 e domenica 5 dicembre dalle 9.00 alle 14.00; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 30 novembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 3 dicembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 29 novembre, mercoledì 1, giovedì 2, sabato 4 e domenica 5 dicembre; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 29 novembre e mercoledì 1 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 3 dicembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso martedì 30 novembre, giovedì 2, sabato 4 e domenica 5 dicembre; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 30 novembre e giovedì 2 dicembre dalle 9.00 alle 17.00, chiuso lunedì 29 novembre, mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dicembre; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 29 novembre dalle 9.00 alle 14.00 e giovedì 2 dicembre dalle 9.00 alle 17.00, chiuso martedì 30 novembre, mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dicembre; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 1 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 3 e sabato 4 dicembre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 29 e martedì 30 novembre e giovedì 2 e domenica 5 dicembre.

Sarà aperto anche il drive through vaccinale di Taranto presso il centro commerciale Porte dello Jonio, con accesso riservato solo al personale scolastico, negli orari e nei giorni comunicati loro tramite convocazione personale. Per evitare code e lunghe attese si suggerisce al personale scolastico convocato di rispettare data e orario dell’appuntamento previsto e di compilare preventivamente il modulo di consenso per la dose booster. Tutte le fasi della vaccinazione saranno effettuate senza necessità di abbandonare l’autovettura. Si consiglia di indossare un abbigliamento che faciliti l’attività di somministrazione del vaccino.

È infine prevista, per ogni hub, una quota di somministrazioni a libero accesso soggetta a disponibilità di dosi e alla capienza prevista per le strutture vaccinali.

Correlati

Commenta l'articolo: