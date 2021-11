Sava (TA): arrestato un pregiudicato per spaccio di cocaina

I militari del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri – di Manduria (TA), unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Modugno (BA) hanno eseguito un controllo mirato alla ricerca di sostanze stupefacenti presso un esercizio commerciale in Sava (TA), a carico di un collaboratore, 36enne del luogo, noto agli operanti per i suoi precedenti nel campo dello spaccio.

Il fiuto del cane antidroga ha subito condotto i militari all’interno di un piccolo vano di servizio ove, ben occultate dietro uno specchio, sono state rinvenute 22 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo ha inoltre permesso di rinvenire un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento, nonché una consistente somma di denaro, circa 1.500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, e pertanto posta in sequestro unitamente allo stupefacente. Il prevenuto è stato dichiarato in arresto, e successivamente condotto presso il Carcere di Lecce.

