Sanitaservice, Rizzo (USB): “Ottenuta la proroga dei contratti”

“Un acceso scambio di opinioni questa mattina presso la Direzione Generale dell’Asl di Taranto in Viale Virgilio, dove sin dalle prime ore l’Usb era organizzata in presidio per chiedere una soluzione alla vertenza che interessa i circa 50 ausiliari Sanitaservice che hanno portato avanti con serietà, impegno e sacrificio, il loro lavoro nelle strutture ospedaliere Covid, per 15 mesi,nel periodo di maggiore difficoltà per l’emergenza sanitaria.

L’Usb nell’incontro con la Asl ha potuto contare sul sostegno dei consiglieri regionali Perrini e Stellato, e del Segretario del Presidente Mino Borraccino, che oggi hanno chiesto a gran voce, e ottenuto, una proroga del contratto degli operatori fino al 28 febbraio, in attesa di trovare una soluzione che riconosca il merito ed il sacrificio a questi lavoratori. Siamo lieti di verificare che, quando la politica si unisce al di là dei colori, ottiene i risultati. Grazie anche al Direttore Generale dell’asl di Taranto Stefano Rossi e all’amministratore unico della Sanitaservice, Vito Santoro, per la disponibilità dimostrata. Ovviamente grazie per la dedizione mostrata da questi lavoratori che non si sono tirati indietro nonostante il gravoso e rischioso impegno, ai delegati Usb che hanno lottato per portare a casa il risultato e al nostro legale Mario Soggia, con noi anche oggi nell’incontro in ASL.

Non abbiamo risolto il problema, sia chiaro, ma abbiamo guadagnato tempo per cercare una via di uscita, nel rispetto ovviamente dei vincitori di concorso. Va detto, a questo proposito, per evitare polemiche sterili, che le due cose sono nettamente distinte e indipendenti tra di loro. Nell’odierna riunione infatti, la Direzione dell’Asl ha chiarito che dal 1 dicembre verrà chiamato il primo gruppo di vincitori di concorso di quasi 50 unità, che hanno già firmato il contratto e a seguire scorrerá la graduatoria. Altro fatto quello costituito dagli operatori per i quali oggi portiamo a casa questo risultato. L’obiettivo è dare un’opportunità di lavoro seria e duratura agli ausiliari che intanto continueranno a lavorare.”

Nota di Francesco Rizzo Coordinatore Provinciale Usb Taranto.

