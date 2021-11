Regione Puglia partecipa all’edizione 2021 di JOB&Orienta, il più grande salone nazionale dedicato ai temi dell’orientamento, Scuola, formazione e lavoro, in programma dal 25 al 27 novembre a Verona. La partecipazione, fortemente sostenuta dall’Assessore regionale Sebastiano Leo, è finalizzata a conseguire alcuni degli obiettivi prioritari dell’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, ossia promuovere e potenziare il sistema d’istruzione e formazione regionale e, al contempo, incrementarne l’attrattività verso studenti provenienti da ogni regione d’Italia, oltre a costruire sinergie con gli altri stakeholders nazionali presenti al Salone in questi giorni.

Protagonista di questa edizione è il Sistema ITS della Puglia che, con i suoi sette percorsi formativi altamente qualificati, è ospite nello spazio espositivo della Regione Puglia all’interno del Salone J&O. I visitatori hanno l’opportunità di conoscere più da vicino l’offerta formativa di queste scuole ad alta specializzazione presenti in Puglia, scoprendo di più sulle loro aree tecnologiche, sui percorsi di studio e sulle misure di diritto allo studio messe a disposizione dall’amministrazione regionale per chi sceglie di studiare in un ITS.

Il Sistema ITS Puglia è costituito da sette enti di alta formazione terziaria professionalizzante che agiscono, per specifica competenza, per lo sviluppo e l’innovazione nelle aree tecnologiche nazionali: ITS Aerospazio Puglia, ITS Agroalimentare, ITS Apulia Digital Maker, ITS Logistica Puglia, ITS “Cuccovillo” (meccanica, meccatronica e sistema casa), ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, ITS MI.TI. (Moda).

Si tratta di una scommessa vinta su cui Regione continua e continuerà a investire, anche alla luce delle eccellenti performance degli ITS pugliesi che hanno fatto registrare nel monitoraggio nazione condotto da Indire risultati superiori alla media italiana. Formazione altamente specialistica, competenze digitali, innovazione, futuro sostenibile sono queste le parole chiave che guidano la partecipazione della Puglia a J&O 2021 per costruire insieme alle nuove generazioni un progetto di futuro.

