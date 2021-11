Ligonzo (Cisl FP): “pronti a sostenere il nuovo commissario prefettizio”

“In un momento così difficile per la nostra comunità, fra crisi economica e politica, che ha portato di fatto alle dimissioni di 17 consiglieri comunali e all’inevitabile scioglimento della massima assise cittadina, il nostro impegno sarà ancora più incisivo.

Ad affermarlo, Fabio Ligonzo, neo Segretario Aziendale della Cisl Fp al Comune di Taranto. “Sono certo che i colleghi, attraverso la loro professionalità e senso di appartenenza, e la Cisl FP, non faranno mancare il supporto al nuovo commissario prefettizio dr. Giuseppe Cardellicchio che avrà un arduo compito, seguire tutti i finanziamenti presenti nel territorio sino alle amministrative del 2022.

In tutti i settori del civico ente, i dirigenti con i loro collaboratori porteranno avanti tutti i progetti già avviati mantenendo nello stesso tempo, l’efficienza di tutti i servizi, con imparzialità e perseguendo l’interesse pubblico, continua Ligonzo.

Sono sicuro che, conclude il segretario aziendale della Cisl Fp, la gestione di risorse pubbliche seguirà una logica di contenimento dei costi, che non pregiudicherà la qualità dei risultati, ci faremo trovare pronti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per rilanciare l’economia dopo la pandemia.”

Nota del Segretario Aziendale Cisl Fp Taranto Brindisi – Comparto Funzioni Locali, Fabio Ligonzo

Correlati

Commenta l'articolo: