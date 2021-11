Elenchi ammessi alle selezioni: Kyma Ambiente a disposizione per info

Kyma Ambiente ha dedicato una linea telefonica e un indirizzo email per raccogliere e rispondere alle tante richieste di chiarimenti che stanno arrivando in merito agli elenchi di ammessi e non ammessi per profili laureati e vigili ecologici (bandi 2020).

Chiunque avesse bisogno di informazioni può contattare i nostri uffici al numero telefonico 0994738651 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 fino al prossimo 6 dicembre e al seguente indirizzo email: concorsi@amiutaranto.com

Ricordiamo che sono stati pubblicati sul sito internet aziendale www.amiutaranto.it gli elenchi di ammessi e non ammessi di alcuni profili che si riferiscono alle selezioni di personale inserite nei bandi pubblicati nel 2020, le cui procedure sono riprese dopo la sospensione causa Covid. Gli aggiornamenti riguardano i profili per laureati e per vigili ecologici.

Il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli: «Stiamo ricevendo molte richieste di chiarimenti e noi siamo a completa disposizione dei candidati. Per venire incontro alle esigenze di tutti e nell’ottica di una continua collaborazione con i cittadini, i nostri addetti raccolgono le segnalazioni e sono pronti a chiarire qualsiasi dubbio o incertezza. Ricordiamo che sono bandi di selezione personale emanati nel 2020 e quindi non è possibile inviare nuove domande di partecipazione, ma possiamo certamente fornire spiegazioni a chi lo ha già fatto nei tempi previsti».

