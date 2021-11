Vietri(FdI): “Consiglieri di Melucci in commissione per raccattare soldi”

Nota stampa di Giampaolo Vietri (Fratelli d’Italia)

“E’ scandaloso che dopo la sfiducia al sindaco, che porterà al sicuro scioglimento del consiglio comunale, i consiglieri di Melucci, ormai minoritari, continuano a svolgere le commissioni consiliari come se non fossero al corrente che il consiglio non verrà più convocato. Le commissioni consiliari istituite per riunirsi in sede consultiva, referente e redigente per produrre gli atti da approvare in consiglio comunale non hanno a questo punto alcuna motivazione plausibile per essere convocate visto che oramai gli inutili costi pesano sulla collettività.

Nonostante ne siano consapevoli questi consiglieri continuano a firmare la presenza nelle commissioni per prendersi gli ultimi gettoni di presenza che possono raccattare fino all’arrivo del commissario prefettizio al fine di maturare l’indennità mensile massima. Un comportamento disgustevole e per questo chiederò copia di tutti i verbali delle commissioni svoltesi in questi giorni e li pubblicherò per far vedere ai tarantini cosa hanno prodotto e contestualmente trasmetterò tutto alla corte dei conti!

Questi comportamenti penosi sono indicativi dell’avidità di queste persone, attaccate alla poltrona che poiché non possono più deliberare, è evidente, che fanno questo perché pensano solo a non perdere soldi continuando a gravare fino all’ultimo giorno sulle casse comunali. Consiglieri tutt’altro che responsabili che denotano pochezza e disperazione. Oltre che ad andare a casa si dovrebbero vergognare.”

