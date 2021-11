Spostamento temporaneo drive through Martina Franca

La Direzione del Distretto 5 Martina Franca – Crispiano comunica la variazione temporanea di collocazione del drive through di Martina Franca.

Per esigenze organizzative legate all’allestimento di una fiera, la postazione drive through per l’attività di esecuzione dei tamponi molecolari covid-19, collocata presso il Parco Ortolini, è stata temporaneamente trasferita in un’apposita area attrezzata del nuovo parcheggio di Via Pietro del Tocco. Le modalità operative restano inalterate.

Si ricorda che l’accesso al container in Via del Tocco si effettua solo tramite prenotazione/convocazione da parte dell’autorità sanitaria. Gli utenti vi accedono in modo scaglionato, a bordo dell’autoveicolo e il tampone viene eseguito dal personale sanitario all’interno di ogni singolo abitacolo. L’ingresso al drive through è organizzato in modo tale che tutto si svolga nella massima sicurezza.

Al termine dell’evento, il drive through sarà ricollocato in zona Ortolini.

