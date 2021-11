Natale, i negozi associati a CasaImpresa inaugurano stagione aperture domenicali

I negozi del centro di Taranto, che hanno aderito all’associazione datoriale CasaImpresa, partiranno, domenica prossima, con le aperture in vista delle festività natalizie, ormai prossime. Il 28 novembre dunque gli esercizi commerciali andranno ad anticipare l’apertura prevista per la domenica successiva, saranno chiusi solo il 5 dicembre, per poi aprire ininterrottamente fino a Natale.

Si inaugura così una stagione che si spera possa finalmente dare respiro ad un settore gravemente danneggiato prima dalla crisi, che ha interessato in misura sicuramente importante Taranto, e poi dalle chiusure forzate rese necessarie al fine di contenere il contagio da Covid 19. I negozianti si avviano verso un periodo che si auspica possa essere intenso, con grande entusiasmo e con la consueta disponibilità verso la clientela più esigente.

L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze e ai gusti di coloro che già nei prossimi giorni cominceranno a cercare un pensiero natalizio per i propri cari. CasaImpresa rivolge alla città un invito a scegliere per le proprie spese natalizie il negozio di quartiere, aiutando la propria città ed alimentando il commercio di vicinato.

Correlati

Commenta l'articolo: