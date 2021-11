Laterza: arrestato un 40enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

I carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa (TA), collaborati da quelli di Laterza, hanno attuato un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga.

I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico di R.L., 40enne di Laterza, nel corso della quale hanno rinvenuto, ben nascosta nell’armadio, nei comodini ed in altre parti della camera da letto, occultata in contenitori vari, cocaina per complessivi 33 grammi, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e 340,00 euro in contanti, ritenuti il provento della attività illecita di spaccio.

Nel forno della cucina, inoltre, sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Nel corso delle operazioni, nel controtelaio di una porta scorrevole, sono stati rinvenuti 111 petardi confezionati artigianalmente, privi di etichettatura, di cui è vietata la vendita che, classificati come materiale esplodente dal team artificieri del Comando Provinciale di Taranto, su disposizione della A.G., sono stati distrutti previo campionamento.

L’arrestato, su disposizione dell’A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La droga sequestrata verrà analizzata nei prossimi giorni dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

