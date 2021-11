Trovato in possesso di due coltelli e hashish, arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto, nell’ambito di un servizio di pattugliamento in zona Salinella, hanno notato un’autovettura con due soggetti a bordo che si aggirava in modo sospetto nell’area degli agglomerati popolari. I militari hanno intimato il segnale di “ALT” ai due ma l’autista, per tutta risposta, ha accelerato al fine di eludere il controllo.

Ne è scaturito quindi un lungo inseguimento ad alta velocità per le trafficate vie cittadine che terminava solo quando, 20 minuti dopo, all’altezza di via Giusti, il conducente ha arrestato la marcia e tentato di fuggire a piedi venendo però inseguito e placcato da un militare.

L’uomo, un 36 enne pregiudicato tarantino senza patente, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato bloccato e sia lui che la sua autovettura sono stati sottoposti a perquisizione, al termine della quale sono stati rinvenuti 2 coltelli, 1 roncola ed una dose di hashish. Al termine delle operazioni il fermato è stato dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

