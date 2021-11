Tesserini ai volontari della Protezione Civile

Il gruppo comunale della Protezione Civile è stato accolto a Palazzo di Città dal sindaco Rinaldo Melucci.

Il primo cittadino ha consegnato a ogni volontario il tesserino di riconoscimento che certifica l’appartenenza al gruppo, che si è distinto in numerose occasioni, sia come supporto alla macchina amministrativa durante il periodo più duro dell’emergenza sanitaria, sia a garanzia della sicurezza pubblica in numerose manifestazioni.

A riceverlo sono stati anche il coordinatore del gruppo Alessandro Basta, il comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia, l’assessore Cosimo Ciraci e il consigliere comunale Adriano Tribbia.

«Il vostro prezioso lavoro ci ha consentito di realizzare tante cose insieme – le parole del sindaco ai volontari –, siete la parte migliore della città. Vi auguro di continuare a svolgere questo servizio con la passione che avete mostrato sino a oggi, avendo cura di godere dei rapporti che avete consolidato tra di voi e con la città».

Correlati

Commenta l'articolo: