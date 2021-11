Nuovo impianto idrico e fognario a Talsano, partono i lavori del sesto lotto

Parte anche il sesto lotto del corposo intervento che Acquedotto Pugliese, in collaborazione con il Comune di Taranto, sta effettuando tra Talsano, Lama e San Vito.

Il sindaco Rinaldo Melucci e il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio hanno effettuato un sopralluogo in via Longhena, uno dei numerosi cantieri che partiranno contestualmente, in questi giorni, e consegneranno alla comunità nell’arco di 8 mesi un altro pezzo di impianto idrico e fognario dove mancava da decenni.

«Parliamo di ben 19 km di rete idrica e 13 di rete fognaria – ha spiegato il primo cittadino –, con un impianto di sollevamento. È un investimento corposo, da circa 10 milioni di euro, che abbiamo favorito in questi anni con l’aiuto del consigliere regionale Di Gregorio e del consigliere comunale Dante Capriulo. Così si migliora la qualità della vita dei nostri concittadini, con fatti concreti e confermando la grande attenzione che abbiamo sempre avuto per le periferie».

Correlati

Commenta l'articolo: