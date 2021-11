PSI: “Melucci è il nostro candidato Sindaco”

“Ieri tutto il Partito Socialista di Terra Jonica è stato in piazza “per e con” Rinaldo Melucci, per partecipare al grande abbraccio con cui i Tarantini hanno voluto stringere il loro Sindaco, quello scelto dagli elettori 4 anni fa nelle urne.

Riempire una piazza di lunedì pomeriggio, insieme ai leader del centrosinistra pugliese e tarantino, è stata la dimostrazione plastica del consenso che il Sindaco Rinaldo Melucci ha tra i cittadini, quei tarantini che hanno apprezzato l’azione di questa Amministrazione comunale capace di imprimere una svolta alla città.

Alla testa dei tanti compagni socialisti in piazza c’erano Salvatore Mattia, segretario provinciale, e Paolo Castronovi, segretario cittadino e assessore comunale: per tutti l’emozione di sentirsi un popolo unito verso un obiettivo comune: ricandidare Rinaldo Melucci a Sindaco di Taranto.

Perché la piazza di ieri ha lanciato questo messaggio in modo forte: la congiura dei 17 consiglieri dimissionari ha solo “sospeso” per qualche mese l’esperienza dell’Amministrazione Melucci che, in primavera, tornerà a governare la città.

I cittadini, infatti, sapranno punire chi concepisce la politica come sordide manovre e complotti orditi di nascosto di notte, senza avere il coraggio di mostrarsi alla luce del sole e parlare ai cittadini in modo chiaro e trasparente.

Queste loro dimissioni, un atto politicamente vile e vigliacco, si ritorceranno contro con un effetto “boomerang” che li vedrà uscire puniti e sconfitti dalle urne.

Noi continuiamo la nostra battaglia al fianco di Rinaldo Melucci, il nostro unico candidato Sindaco per Taranto.”

