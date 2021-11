Taranto: un albero che profuma di futuro e legalità

Un albero che profuma di futuro e legalità: lo hanno piantato i giovanissimi alunni dell’istituto comprensivo “Vico – De Carolis”, in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, tradizionalmente celebrata il 21 novembre di ogni anno.

«Sono grato alla dirigente scolastica dell’istituto, Giovanna Lato – le parole del sindaco Rinaldo Melucci -, per aver “tardato” di un giorno, dando la possibilità ai ragazzi di essere protagonisti di questa cerimonia, organizzata con il gruppo carabinieri forestale guidato dal tenente colonnello Marino Martellotta. L’albero di carrubo piantato oggi ci aiuterà a riflettere sulla necessità di proteggere l’ambiente, ma anche a ricordare esempi di legalità come i giudici Falcone e Borsellino. D’altronde, chiunque pianti un albero pensa al futuro, alle prossime generazioni, affinché abbiano radici salde per guardare lontano».

Correlati

Commenta l'articolo: