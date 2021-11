Polo dell’idrogeno a Taranto: 14mila posti di lavoro in 20 anni, spallata ad emissioni inquinanti

Appuntamento sabato 27 novembre 2021 ore 18 al Salina Hotel – Viale Unità d’Italia 648-650, Taranto

Un polo dell’idrogeno, a Taranto, alimentato da fonti rinnovabili, capace di generare 14mila di posti di lavoro nei prossimi 20 anni. E per dare una poderosa spallata alle attuali e insostenibili emissioni inquinanti.

L’idrogeno può essere una valida alternativa economica per Taranto e per la provincia ionica. E per il Sud.

Il 27 novembre prossimo sarà presentato a Taranto lo studio condotto dal professor Livio De Santoli, dell’Università LaSapienza, con la partecipazione di Angelo Consoli, presidente del CETRI, sulla realizzazione di un polo dell’idrogeno a Taranto. Nota di Rosa D’Amato – europarlamentare.

