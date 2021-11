Molo San Cataldo a Taranto, Bellanova inaugura la Banchina di Levante

La Vice Ministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Bellanova, inaugura la “Banchina di Levante – Molo San Cataldo”, nel porto di Taranto

“Consideriamo quest’opera una sfida vinta. Prima degli indirizzi dettati dal piano di resistenza, qui a Taranto si è già applicato il modello resilienza. Qui si è creata e sviluppata la sinergia essenziale con gli enti, dall’Autorità di sistema portuale al Comune, alla Prefettura alla Provincia ed all’Arpa, che riteniamo sia stata strategica per realizzare nei tempi dovuti il miglior risultato sperato. La trasformazione radicale dello scalo portuale, in una visione internazionale ed europea, è oggi sotto gli occhi di tutti e noi, come R.C.M. Costruzioni, parte di questa unione d’intenti, non possiamo che esserne orgogliosi”.

Con queste parole Elio ed Eugenio Rainone, che guidano l’azienda di famiglia, leader in Italia nelle opere marittime, con realizzazioni da Trieste a Savona, Marina di Carrara, Napoli, Salerno, Palermo, Augusta, Cagliari, Termini Imerese, Genova, Civitavecchia, Gaeta, senza dimenticare Ravenna, con il Ravenna Port Hub, una dei lavori portuali piu’ grandi d’Italia degli ultimi 50 anni, per un importo di circa 200 milioni di euro, hanno commentato il taglio del nastro della “Banchina di Levante – Molo San Cataldo”, tenutosi oggi nello scalo marittimo della città pugliese, importante anche sotto l’aspetto crocieristico.

Per R.C.M. Costruzioni il proseguimento dei lavori già realizzati a Taranto, ultimi quelli inaugurati a settembre del 2020, in anticipo di quasi due mesi sul cronoprogramma contrattuale, della testata del Molo San Cataldo. Alla cerimonia inaugurale la Vice-Ministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova che è tornata nella città dei due mari a pochi mesi dall’avvio dei lavori, a fine luglio di quest’anno. Il completamento dei lavori della banchina di levante del Molo San Cataldo, oltre ad ammodernare la parte più storica del Porto di Taranto, rappresenta una ulteriore opportunità di valorizzazione della infrastruttura ai fini turistici, contribuendo alla affermazione della Città – Porto di Taranto come destinazione crocieristica nel Mediterraneo.

“C’è un Sud che produce e che va al di là degli stereotipi – ha detto, dopo il taglio del nastro, la Vice Ministra Bellanova – Esempi come quello di Taranto, con una impresa che rispetta i tempi e che, addirittura, come detto dal presidente dell’autorità di sistema portuale, conclude i lavori in anticipo dovrebbero essere la normalità”. Parole di apprezzamento per l’impresa di costruzioni Salernitana anche da parte del presidente dell’autorità di sistema portuale, Sergio Prete, soddisfatto del rapporto avviato da tempo e che ha confermato le precedenti impressioni positive: “Voglio ringraziare la ditta che come in altre occasioni ha ultimato i lavori in anticipo consentendo una gestione del contratto molto serena che ha consentito di ottenere questi risultati.

