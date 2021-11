MArTA e Gallerie Estensi. Faccia a faccia tra patrimonio culturale e identità

Il prossimo mercoledì del MArTA sarà una occasione di scambio dialettico e di riflessione con Martina Bagnoli, storica dell’arte e dal 2015, dopo prestigiose e importanti esperienze internazionali, direttrice delle Gallerie Estensi. Mercoledì 24 novembre alle ore 18:00 sarà la relatrice dell’appuntamento on line “Mercoledì del MArTA”.

Insieme alla direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl’Innocenti, parlerà, infatti, di “Un’eredità complicata. Faccia a faccia tra patrimonio culturale e identità”.

Le direttrici delle due importanti istituzioni museali sono accomunate dalla visione di patrimonio culturale e dall’idea di museo non solo come luogo di conservazione e tutela, ma anche di dialogo e scambio sociale. Martina Bagnoli compirà una full immersion nelle trasformazioni, soprattutto quelle di ordine demografico e valoriale, che rappresentano una sfida per il nostro patrimonio culturale.

“La mediazione tra aspettative del pubblico e il contesto storico delle opere d’arte spetta ai musei – dice la direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli – e in questa conferenza discuteremo del ruolo che le istituzioni culturali possono avere nella trasformazione della società, suggerendo anche qualche strategia per continuare a rimanere rilevanti nella sfera pubblica”.

Nella società in continua evoluzione e trasformazione un richiamo diretto alle origini.

“È peraltro l’ambizioso progetto del Costituente che pensò all’articolo 9 della nostra carta costituzionale – dichiara la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti – considerando il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione caposaldo della nostra identità civica e democratica. Il ruolo dei Musei è fondamentale nel processo di sviluppo ed evoluzione delle nostre comunità chiamate a progredire ripartendo dalle radici dei propri beni comuni”.

L’appuntamento con “Un’eredità complicata. Faccia a faccia tra patrimonio culturale e identità” è previsto per mercoledì 24 novembre alle ore 18:00 in diretta sul profilo Facebook e Youtube del MArTA.

Per seguire la conferenza:

https://www.facebook.com/MuseoMARTA

https://www.youtube.com/c/martamuseoarcheologicotaranto

