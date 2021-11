Guardia di Finanza: eseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti

Militari del Comando Provinciale di Barletta, appartenenti alla Compagnia di Andria, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope hanno eseguito l’arresto di un soggetto dedito allo spaccio.

In particolare, la pattuglia di finanzieri notava atteggiamenti sospetti di un soggetto a bordo di un monopattino che, verosimilmente, nei pressi della Villa Comunale consegnava della sostanza stupefacente ad altro soggetto, così come effettivamente accertato a seguito di specifico successivo controllo. L’attività di perquisizione domiciliare e relative pertinenze, svolta nei confronti del soggetto cedente, di nazionalità italiana e residente ad Andria, risultato, peraltro, gravato da precedenti di polizia, ha consentito di sequestrare un bilancino di precisione, svariati coltellini da taglio e circa 18 g di sostanza stupefacente (hashish, marijuana e cocaina), nonché valuta per complessivi 440,00 Euro, in quanto ritenuti mezzi e provento dell’attività di spaccio.

All’esito dell’attività la competente Autorità Giudiziaria disponeva la sottoposizione del soggetto agli arresti domiciliari.

L’operazione delle Fiamme Gialle conferma la costante attenzione della Guardia di Finanza alla tutela del cittadino ed il costante impegno profuso del controllo economico del territorio e nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti nell’ambito della Provincia di Barletta- Andria-Trani.

