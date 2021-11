Taranto: Santa Cecilia 2021

Di seguito il programma della festa di Santa Cecilia che vivremo in città vecchia dalla notte del 22 novembre. I festeggiamenti sono a cura della parrocchia della Cattedrale, della grande Orchestra di Fiati Santa Cecilia, con il sostegno del Comune di Taranto.

Ore 03:30 PASTORALI ALL’ALBA

Basilica di San Cataldo. Intronizzazione del simulacro di Santa Cecilia. Le bande cittadine “Santa Cecilia” e “Paisiello” ricevono la benedizione prima di partire per il consueto giro mattutino per le vie e i quartieri della Città.

L’evento in Duomo è aperto a tutti coloro che vogliono vivere la suggestiva prima squilla mattutina.

Ore 18.30 SANTA MESSA

Giubileo dei Musicisti

In Cattedrale Santa Messa presieduta dal parroco Mons. Emanuele Ferro. Al termine la banda sosterà in piazza Duomo per l’esecuzione delle pastorali.

PETTOLATA

Nei pressi della Cattedrale

