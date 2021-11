I carabinieri celebrano la “Virgo Fidelis”

Nonostante la situazione pandemica in atto, anche quest’anno, in Taranto, sebbene in forma contenuta e nel pieno rispetto delle prescrizioni anticovid, si è celebrata, in concomitanza con l’anniversario della “Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”, la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia religiosa, svoltasi presso il Duomo di San Cataldo, è stata officiata da S.E. l’Arcivescovo di Taranto, Mons. Filippo SANTORO, alla presenza del Comandante Provinciale dei CC di Taranto, Col. Gaspare GIARDELLI, di una rappresentanza di tutti i comandi dell’Arma della provincia, e di tutte le Autorità istituzionali a livello provinciale. In particolare erano presenti il Prefetto, il Sindaco di Taranto, il Presidente della Provincia, l’Ammiraglio comandante del Comando Marittimo Sud, il Questore, il Procuratore Aggiunto della Procura di Taranto, il Procuratore della Procura dei Minori, e i rappresentanti delle altre Forze Armate e Forze di Polizia.

Nel corso dell’omelia, l’alto prelato, partendo dal motto dell’Arma “ Nei Secoli Fedele” e dal titolo di “ Virgo Fidelis” dato alla Madonna sua protettrice, ha ringraziato i Carabinieri per il lavoro quotidianamente svolto, esaltandone la fedeltà ai loro doveri ed alle comunità loro affidate, nonché la vicinanza alle parrocchie grazie alla loro capillarità che li vede presenti anche nei più piccoli centri del territorio italiano, con particolare riferimento all’opera meritoria svolta dai presidi dell’Arma in favore delle categorie deboli, soprattutto in questo delicato periodo.

Il Col. GIARDELLI ha concluso la sentita cerimonia prendendo la parola per ringraziare l’Arcivescovo e le alte Autorità civili e militari presenti, ricordando che nel giorno della “Virgo Fidelis” i Carabinieri festeggiano anche la “Giornata dell’Orfano”, per tutti quei ragazzi che hanno perso il papà carabiniere in servizio, che resteranno sempre “Figli dell’Arma”.

