Con l’accensione delle luminarie parte ufficialmente il Natale di Taranto

Il 22 novembre alle 17, in piazza Maria Immacolata, il sindaco Rinaldo Melucci darà il via al Natale più lungo d’Europa, con le luci che addobberanno il Borgo, la ruota panoramica, la giostra vintage, la pista di ghiaccio e la banda per le tradizionali pastorali.

Nei prossimi giorni anche nelle periferie saranno installati altri decori natalizi, per vivere lo spirito di questo periodo in maniera condivisa.

«Siamo felici di aver realizzato questa piccola, ma fondamentale, magia – le parole del primo cittadino -, regalando alla città un segno di ripartenza, un primo passo verso il ritorno alla normalità che ci deve comunque vedere vigili. Purtroppo non avremo grandi eventi, perché quel che è accaduto nei giorni scorsi ha bloccato la programmazione delle attività, ma siamo certi che sapremo godere delle nostre tradizioni e di questa bellezza con lo stesso entusiasmo, pronti per ripartire più forti di prima».

