Attività produttive, rimborso della Tari relativa al 2021

Un aiuto concreto per le attività produttive, grazie al provvedimento emesso dall’amministrazione Melucci per il rimborso della Tari relativa al 2021.

Grazie a risorse per ben 1,2 milioni di euro, tutte le aziende che avranno i requisiti previsti dal bando consultabile alla pagina https://bit.ly/3Dzgo2d potranno fare richiesta di accesso a questa misura, cui ha lavorato Fabrizio Manzulli durante il suo mandato da assessore.

«È un altro sostegno alle attività che hanno dovuto chiudere durante il lockdown – le parole di Manzulli –, utile a far quadrare i bilanci».

«Lavoreremo fino all’ultimo minuto utile per essere vicini a cittadini e imprese – ha aggiunto il sindaco Melucci –, spiace solo che non faremo in tempo a far partire anche i ristori Covid e altri milioni provenienti da fondi ex Ilva. Daremo la nostra collaborazione al commissario prefettizio, però, affinché almeno le categorie più deboli non subiscano ulteriori scossoni».

Correlati

Commenta l'articolo: