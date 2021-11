Aggressione su bus CTP Taranto

La Faisa Cisal, in una nota indirizzata al Prefetto di Taranto, Questore e alla Direzione Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, scrive: “alla luce dell’ennesimo episodio di violenza consumato a bordo degli autobus della Società CTP di Taranto in danno di un lavoratore, preliminarmente condanna tale gesto e chiede, aderendo anche alla richiesta dei colleghi delle oo.ss Filt CGIL, Uiltrasporti e Fit CISL, un immediato incontro proponendo sin d’ora, così come accade in altre aziende di trasporto, Amat SPA Ferrovie del Sud Est ecc. l’utilizzo di sistema di videosorveglianza a bordo di tutti gli autobus così da garantire la sicurezza del personale e dell’utenza trasportata.”

Correlati

Commenta l'articolo: