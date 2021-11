I pugili della Quero ai campionati regionali Elite

Inizia un weekend di fuoco per la Quero-Chiloiro dopo una lunga e dura preparazione degli atleti tarantini che faranno di tutto per ottenere il pass nella fase regionale che servirà per accedere ai campionati italiani assoluti. A partire da venerdì 19 novembre con i quarti e a seguire sabato 20 e domenica 21 rispettivamente con le semifinali e le finali, i pugili Elite di Puglia e Basilicata si affronteranno nella palestra della Pegasus gym di Matera, nei campionati regionali che consentirà solo ai più bravi di arrivare ai campionati nazionali che si svolgeranno, invece, dal 3 al 6 dicembre e dal 17 al 19 dicembre a Montecatini terme e a Massa.

La competizione è la più importante e attesa dell’anno, un’ottima vetrina per i migliori pugili in circolazione e, negli ultimi anni, ha visto trionfare la Quero-Chiloiro nella conquista dell’oro agli Assoluti Italiani con il 75 kg Giovanni Rossetti e il 69 kg Francesco Magrì.

La rosa giovane degli Elite della Quero-Chiloiro che parteciperà a partire da oggi ai campionati regionali è composta dal 56 kg Domenico Maffei, classe ’99 e record di 26 vittorie, 7 pari e 12 sconfitte, dal 69 kg Giacomo Gioioso, classe 2001 e record di 11 vittorie e 1 sconfitta, dal 75 kg Antonio Losordo, classe ’98 e record di 21 vittorie, 3 pari e 4 sconfitte e, sempre nei 75 kg Ivan Gimmi, clase 2000 e record di 8 vittorie e 2 sconfitte, infine, negli 81 kg Andrea Ottomano, classe ’99 e record di 35 vittorie, 6 pari e 10 sconfitte.

Si svolgeranno nell’ambito della stessa manifestazione dei match fuori torneo, per questi salirà sul ring con la maglia della Quero l’Elite 2^serie 81 kg Andrea Catapano. Gli atleti saranno accompagnati dal maestro Cataldo Quero che li ha seguiti nella prepazione con lo staff tecnico della Quero-Chiloiro.

