Da domani a Taranto la Pride Week

La Taranto Pride Week, promossa da Hermes Academy e Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto, sarà una settimana di eventi per sensibilizzare stakeholder e popolazione. Il programma e il documento politico della quarta edizione del Taranto Pride sono stati illustrati in conferenza stampa da Luigi Pignatelli, coordinator dell’Onda Pride provinciale, dalle due portavoce del Taranto Pride 2021 Eva Cassano e Roberta Frascella.

A seguito delle nuove restrizioni per il contenimento del corona virus e della caduta dell’amministrazione Melucci, il Coordinamento Taranto Pride ha dovuto modificare alcune location e la formula della manifestazione finale.

La Pride Week si apre Sabato 20 Novembre, in occasione del TDoR – Transgender Day of Remembrance, con il vernissage della personale di pittura Libere, nella quale l’artista Laura Scalera racconta 18 donne che hanno fatto la storia dei movimenti transfemminista e LGBTIQAP+. Presso il Cinema Teatro Orfeo (in Via Pitagora 80), a partire dalle ore 16.15 dialogano con l’autrice Roberta Frascella, Rossana Perazzo, Irma Saracino. Modera Luigi Pignatelli. La partecipazione è libera e gratuita con greenpass.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 17.30 alle ore 22. Hermes Academy, Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto e Coordinamento Taranto Pride ringraziano il Cinema Teatro Orfeo per l’ospitalità e il CSV Taranto per la collaborazione.

A partire dalle ore 18.30 di Sabato 20 Novembre il consueto appuntamento del prefestivo al banchetto rainbow in Piazza Maria Immacolata è dedicato alla T dell’acronimo LGBTQIAP+, con flash mob e teatro di immagine.

Domenica 21 partono le sessioni del training course internazionale Fourth Sector – The Activism of 21st Century, finanziato dal Programma Erasmus+. Le attività coinvolgono 27 ARTivistə e Youth Worker provenienti da Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Irlanda, Lituania, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Ucraina. Luoghi di interesse delle attività sono Hotel Virgilio (Viale Virgilio 2), Rainbow Hub presso il Centro Interculturale Nelson Mandela, Cinema Teatro Orfeo e Piazza Maria Immacolata.

Nell’ambito della Pride Week, Giovedì 25 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il foyer del Cinema Teatro Orfeo ospita, dalle ore 15 alle ore 18, l’incontro 25 Novembre e molto di più, con operatrici dei CAV Rompiamo il Silenzio e Sostegno Donna. Alle 18.30 ci si sposta in Piazza Maria Immacolata, con il banchetto rainbow e nuove azioni di teatro sociale.

Sabato 27 Novembre il Taranto Pride colorerà Piazza Maria Immacolata, dalle ore 17 alle ore 22. Il prefetto ha vietato ogni forma di corteo, pertanto il Coordinamento ha optato per una manifestazione statica con approfondimenti, momenti musicali, performance di teatro a cura deə ARTivistə di Fourth Sector e djset di Don Ciccio. Tante le realtà aderenti e tanti i pannel, con interventi in scaletta e open mic. Conducono Eleonora Magnifico e Luigi Pignatelli. Si ringrazia Provinciali srl per la collaborazione.

Per info, adesioni e proposte, contattare il +39 388 874 6670.

