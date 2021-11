“Come Alberi in Festa” all’Oasi WWF Monte Sant’Elia

“Come Alberi in Festa” sarà una giornata per festeggiare il volontariato e, soprattutto, sarà una giornata piena di gioia e di voglia di vivere la natura in tutta la sua bellezza “Come Alberi in Festa” è una manifestazione promossa da una rete composta dalle organizzazioni di volontariato “Wwf Trulli e Gravine” e “Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Puglia” (CNSAS) e dall’APS “Radici Per Volare”, che si è subito aperta ad altre organizzazioni di volontariato, “Mottola Attiva” e “Università Popolare Le Grazie”.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle “Idee di rete per … promuovere il volontariato 2020/2021”, azione promossa dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto. L’evento si terrà domenica 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, presso l’Oasi WWF di Monte Sant’Elia, in agro di Massafra, un autentico santuario della biodiversità, un’area di circa cento ettari che comprende un bosco di leccio, macchia mediterranea, pascoli, seminativi e una masseria storica attrezzata a Centro visite; l’Oasi rientra nel Parco Naturale Regionale “Terra delle “Gravine”, con i suoi 25.000 ettari la più estesa area protetta regionale.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno a numero chiuso, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19, con prenotazione obbligatoria con mail trulliegravine@wwf.it o cellulare 3206067922; le attività del mattino saranno ripetute nel pomeriggio per permettere a tutti di parteciparvi.

Durante l’intera giornata si svilupperà un intenso programma di attività esperienziali che permetteranno ai partecipanti di vivere in prima persona alcune delle attività realizzate dalle associazioni coinvolte, provando così l’esperienza di diventare volontari per un giorno!

Il Wwf Trulli e Gravine realizzerà un momento di formazione per i ragazzi e le ragazze sulle attività di monitoraggio sul lupo che prevedono l’utilizzo di fototrappole, allo scopo di sensibilizzarli sulla necessità di tutelare questa specie molto importante per l’equilibrio del nostro ecosistema. Sempre il WWF Trulli e Gravine realizzerà per i più piccoli i Bee hotels, casette per insetti impollinatori che ne favoriscono l’insediamento in zone particolarmente favorevoli per la presenza di essenze vegetali di cui si nutrono.

Il CNSAS Puglia organizzerà una serie di attività di difficoltà graduale, in relazione alle capacità dei partecipanti, per dare dimostrazione delle tecniche di avvicinamento a territori impervi e delle attrezzature necessarie a svolgere le attività di soccorso in sicurezza; verranno così realizzate delle prove di attività di arrampicata in parete, delle esperienze di viaggio tra le chiome degli alberi e, per i più piccoli, giochi con le corde. Lo stesso CNSAS organizzerà un’attività dedicata al cane, anche con dimostrazioni pratiche: la storia, la biologia, il linguaggio e la gestione dei nostri amici a quattro zampe.

Radici per Volare organizzerà attività di avvicinamento consapevole al cavallo basate sull’osservazione spontanea e attività di grooming e pulizia del quadrupede; sarà così possibile iniziare a conoscere e a interagire con il cavallo partendo dalla costruzione di una relazione rispettosa della sua sensibilità e potenzialità. L’Università popolare “Le Grazie”, infine, curerà il laboratorio “Origami per volare”.

