Acqua e fogna, 14 km di nuove condotte a Talsano, Lama, San Vito e Lido Azzurro

L’autorità Idrica Pugliese ha dato via libera alla progettazione di nuovi tronchi di rete idrica e fognaria, ben 14 km distribuiti tra le borgate di Talsano, Lama, San Vito e Lido Azzurro.

Un risultato incassato dall’amministrazione Melucci che, in stretta sinergia con il consigliere regionale Enzo Di Gregorio, ha dettagliato il quadro del fabbisogno strutturale delle aree coinvolte, dove questi servizi essenziali mancavano da sempre.

«Ringraziamo tutti gli uffici che si sono spesi per questo risultato – le parole del primo cittadino –, in perfetta coerenza con quanto abbiamo fatto fino a oggi per le periferie. Continuiamo a portare risorse e servizi in zone dove mancavano da decenni, dando risposte alle legittime istanze di migliaia di cittadini che ci hanno impegnato su questi temi».

Sono 60 le nuove strade interessate in totale, fuori dai 6 lotti che Acquedotto Pugliese ha già avviato nelle periferie meridionali. In particolare, proprio mercoledì prossimo partirà il cantiere del sesto lotto per realizzare le infrastrutture in 180 strade di Talsano, un investimento da ben 10 milioni di euro.

