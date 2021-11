Mazzarano: “I Popolari hanno infranto il patto con Emiliano”

“Sono noti all’opinione pubblica gli sforzi titanici che da anni il Presidente Emiliano e la Regione Puglia profondono per fronteggiare le emergenze di Taranto e offrire alla città le opportunità del suo riscatto. E sono altrettanto noti i tentativi, anche molto recenti, del Governatore per proteggere il percorso amministrativo in atto sotto la guida di Rinaldo Melucci e potenziare le sue chance di rielezione nelle prossime elezioni amministrative”. Arriva tempestiva la risposta del Consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano alle parole del collega Massimiliano Stellato che ritiene la crisi al Comune di Taranto distante e indipendente dal rapporto dei Popolari con il Presidente Emiliano.

“Nessuna persona di buon senso e nessun amministratore pubblico, che non sia ispirato da malafede – prosegue Mazzarano – può mettere in discussione il costante e appassionato impegno che Emiliano ha esercitato per il bene di Taranto. Il Partito Democratico è sempre stato aperto alla collaborazione con quelle esperienze civiche che, lungi da inclinazioni e pratiche trasformiste, perseguono obiettivi di stabilità amministrativa e di buon governo locale”.

“Questo è il motivo per cui il PD – conclude il Consigliere Mazzarano – considera la scelta politica compiuta da alcune formazioni civiche che hanno provocato l’interruzione traumatica dell’amministrazione Melucci in totale distonia con il progetto politico del centro sinistra che si riconosce in Michele Emiliano”.

