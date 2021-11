Guardia di Finanza: avvicendamento nella carica di comandante Compagnia di Manduria

Stamane, presso la sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Manduria, ha avuto luogo l’avvicendamento nella carica di Comandante tra il Capitano Giuseppe LORENZO ed il Capitano Domenico PIRRÒ, proveniente dalla Compagnia di Fasano. Il passaggio di consegne si è svolto nella caserma intitolata alla Medaglia d’oro al Valor Militare, Finanziere Michele Nobile, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, Colonnello Massimo Dell’Anna. Il Capitano Giuseppe LORENZO, dal novembre 2016 al vertice della Compagnia manduriana, lascia il Comando dopo cinque anni di intenso servizio, per essere impiegato nel Comando Provinciale di Lecce, qui destinato ad un nuovo incarico.

In questi anni il Reparto manduriano, sotto la sua guida, oltre ad ottenere significativi risultati in ogni ambito della missione istituzionale del Corpo, ha contributo efficacemente al dispositivo provinciale di contenimento della pandemia. II Comandante Provinciale, nel ringraziare il Capitano Giuseppe LORENZO per l’opera svolta nel territorio di competenza della Compagnia e per i lusinghieri risultati conseguiti, ha rivolto al Capitano Domenico PIRRÒ un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

