Il 17 novembre sarà il viola a colorare gli ospedali del territorio ionico con punto nascita, in occasione del “World Prematurity Day”, la Giornata Mondiale della Prematurità. La ricorrenza celebra, ormai dal 2011 a livello mondiale, tutti i neonati che, a causa di diverse problematiche, nascono prima della 37esima settimana di gravidanza. In Italia, sono circa 30mila (6,7 su 100 nati secondo i dati CEDAP del 2019) e il tasso con la pandemia è aumentato all’11,2% nei parti da donne con infezione da Sars-Cov-2; nel mondo, 1 bambino su 10 nasce prematuro.

Il percorso nascita dei neonati prematuri è certamente in salita: più piccoli e fragili degli altri, spesso richiedono cure e assistenza neonatale intensiva perché precocemente separati dal loro ambiente naturale, l’utero materno, e costretti ad affrontare un mondo per il quale non sono ancora fisicamente e psicologicamente preparati. “Si tratta di piccoli guerrieri alla conquista della vita, che però da soli non possono farcela” – dichiara la dottoressa Lucrezia De Cosmo, dell’unità di Neonatologia e TIN del Santissima Annunziata di Taranto – “ed è per questo che noi neonatologi ci schieriamo al loro fianco e stringiamo un patto di alleanza, in stretta collaborazione con i loro genitori, per assicurare loro un armonico sviluppo e la sopravvivenza”.

La Terapia Intensiva Neonatale diventa così la nuova casa per i neonati prematuri, spesso per lunghi mesi: una nuova dimora, apparentemente fredda, con macchinari speciali e sofisticati, dove gli incubatori trasparenti, i ventilatori, le pompe infusionali, le luci dei monitor e gli allarmi acustici sono animati da professionisti speciali, medici e infermieri, completamente dediti alla cura amorevole e assistenza specialistica dei neonati.

In occasione, quindi, della Giornata Mondiale della Prematurità 2021, il presidio ospedaliero del Santissima Annunziata si illumina di viola, per rimarcare la forza e il coraggio dei piccoli prematuri, insieme alla sofferenza e ai sacrifici che le loro famiglie devono affrontare quotidianamente. L’iniziativa, voluta dalla direzione strategica, sarà condivisa anche dai presidi di Martina Franca e di Castellaneta, come esempio di cooperazione assistenziale per i piccoli pazienti. In contemporanea, l’associazione onlus “Delfini e Neonati” di Taranto promuoverà iniziative simili per celebrare, come ogni anno, la ricorrenza. Il messaggio dell’equipe di Neonatologia e TIN di Taranto è di speranza: “Nonostante il difficile momento pandemico, ci stringiamo tutti in un abbraccio virtuale colorato di viola per proteggere i piccoli prematuri e supportare le loro famiglie”

